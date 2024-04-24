PSG, Lorient'i rahat geçti PSG, Ligue 1'in 30. haftasında deplasmanda Lorient'i 4-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

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Fransa Ligue 1'in 30. hafta mücadelesinde Lorient ile Paris Saint-Germain karşı karşıya geldi.

Moustoir Yves Allainmat Stadı'nda oynanan mücadelede kazanan 4-1'lik skorla konuk takım PSG oldu.

PSG, dört golle kazandı

Başkent ekibinin gollerini 19 ve 60. dakikalarda Ousmane Dembele, 22 ve 90. dakikalarda ise Kylian Mbappe kaydetti.

Lorient'in tek golünü ise 73. dakikada Muhamad Bamba kaydetti.

PSG, puanını 69 yaptı

Bu sonuçla birlikte PSG puanını 69'a yükseltirken, Lorient 26 puanda kaldı.

En yakın takipçisi Monaco ile maç fazlasıyla 14 puan farka ulaşan PSG, Monaco'nun bu akşam Lille'i yenememesi durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.