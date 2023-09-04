PSG, Lyon'u farklı geçti Ligue 1'in 4. haftasında Paris Saint-Germain, konuk olduğu Olympique Lyon'u 4-1 mağlup etti.

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Fransa Ligue 1'in 4. haftasında Paris Saint-Germain (PSG), Olympique Lyon deplasmanına çıktı.

Konuk takım mücadeleyi 4-1 kazanarak haftayı galibiyetle kapatan taraf oldu.

Mücadelenin 4. dakikasında Mbappe'nin penaltısı ile öne geçen PSG, 20'de Hakimi, 38'de Asensio ve 45+1'de yeniden Mbappe'nin golleriyle 4 farkı yakaladı.

74'te Tolisso'nun golüyle ümitlenen Lyon, sahadan mağlubiyetle ayrılmaktan kurtulamadı.

PSG bu sonuçla 8 puana yükselirken Lyon ise 1 puanda kalarak henüz galibiyetle tanışamadı.