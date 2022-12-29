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    PSG, Marco Veratti ile sözleşme yeniledi

    Fransa Ligue 1'in dev kulüplerinden Paris Saint Germain'de İtalyan orta saha Marco Veratti'nin sözleşmesi 2026 yılına kadar uzatıldı.
    • 29.12.2022 - 15:32
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    PSG, Marco Veratti ile sözleşme yeniledi

    Ligue 1 ekiplerinden PSG, 30 yaşındaki futbolcu Marco Veratti'nin mukavelesinin yenilendiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

    Fransız ekibinden yapılan açıklamada, sözleşmesi 2024 yılında bitecek 30 yaşındaki oyuncu ile 30 Haziran 2026'ya kadar anlaşmaya varıldığı aktarıldı.

    2012'den bu yana PSG'de

    Veratti, 2012 yılında transfer olduğu Paris Saint Germain'de tüm kulvarlarda 398 mücadelede forma giyerken 11 kez gol attı.

    Yetenekli orta saha oyuncusu milli takımda çıktığı 51 karşılaşmada ise 3 gol kaydetmeyi başardı.

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