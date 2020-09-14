PSG-Marsilya maçında kartlar havada uçuştu

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde Paris Saint-Germain, yeni sezonun ikinci maçında sahasında Olympique Marsilya'ya 1-0 yenilirken, uzatmalarda Neymar'ın da karıştığı gerginlikte 5 kırmızı kart çıktı.

Parc des Princes Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 31. dakikada Florian Thauvin'in golüyle kazanan konuk ekip, ligdeki ikinci galibiyetini aldı.

MARSİLYA, 9 YIL SONRA PSGY'İ YENDİ

Olympique Marsilya, ligde 2011'den beri yenemediği PSG karşısında 9 yıl sonra galip gelmeyi başardı.

UZATMALARDA GERGİNLİK: 5 KIRMIZI KART

Karşılaşmanın uzatma dakikalarında iki takım oyuncuları arasında yaşanan gerginlik sonucu 14 sarı kartın çıkarken, PSG'den Neymar, Leandro Paredes ve Layvin Kurzawa, Olympique Marsilya'dan ise Jordan Amavi ve Dario Benedetto kırmızı kart gördü.

Ligdeki ilk maçında Lens'e 1-0 yenilen son şampiyon PSG, ikinci maçta da 3 puanla tanışamadı.

NEYMAR: "BANA IRKÇILIK YAPILDI"

Maçın uzatmalarında yaşanan gerginlikte Marsilyalı oyuncu Alvaro Gonzalez'e vuran Neymar, "Bana ırkçılık yaptı, o yüzden vurdum" diyerek kendini savundu.