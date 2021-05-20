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    PSG, Monaco'yu 2 golle yenerek Fransa Kupasını kazandı

    PSG, Monaco'yu 2 golle yenerek Fransa Kupasını kazandı

    Fransa Kupası finalinde Monaco'yu 2-0 mağlup eden Paris Saint-Germain, 14. kez kupayı müzesine götürürken, Cumhurbaşkanı Macron'un kupa törenindeki heyecanı da dikkat çekti.
    • AA
    • 20.05.2021 - 04:32
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    Stade de France'da oynanan Fransa Kupası final karşılaşmasında PSG ile Monaco karşı karşıya geldi.

    PSG, Icardi'nin 19. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.

    Mücadelenin 81. dakikasında Kylian Mbappe farkı 2'ye çıkardı ve karşılaşmanın sonucunu belirledi: 2-0.

    PSG, Monaco yu 2 golle yenerek Fransa Kupasını kazandı #1

    PSG 14. KEZ KUPAYI KAZANDI

    Böylece PSG, kupayı 14'üncü kez müzesine götürdü.

    PSG, Monaco yu 2 golle yenerek Fransa Kupasını kazandı #2

    MACRON DA MAÇI İZLEDİ

    Marsilya taraftarı olan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, mücadeleyi stadda izlerken, kupa ile birlikte poz da verirken heyecanı gözden kaçmadı.

    PSG, Monaco yu 2 golle yenerek Fransa Kupasını kazandı #3

    PSG, Monaco yu 2 golle yenerek Fransa Kupasını kazandı #4

    PSG, Monaco yu 2 golle yenerek Fransa Kupasını kazandı #5

    PSG, Monaco yu 2 golle yenerek Fransa Kupasını kazandı #6

    PSG, Monaco yu 2 golle yenerek Fransa Kupasını kazandı #7

    PSG, Monaco yu 2 golle yenerek Fransa Kupasını kazandı #8

    PSG, Monaco yu 2 golle yenerek Fransa Kupasını kazandı #9

    PSG, Monaco yu 2 golle yenerek Fransa Kupasını kazandı #10

    PSG, Monaco yu 2 golle yenerek Fransa Kupasını kazandı #11

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