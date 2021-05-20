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PSG, Monaco'yu 2 golle yenerek Fransa Kupasını kazandı

PSG, Monaco'yu 2 golle yenerek Fransa Kupasını kazandı

Fransa Kupası finalinde Monaco'yu 2-0 mağlup eden Paris Saint-Germain, 14. kez kupayı müzesine götürürken, Cumhurbaşkanı Macron'un kupa törenindeki heyecanı da dikkat çekti.