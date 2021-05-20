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- PSG, Monaco'yu 2 golle yenerek Fransa Kupasını kazandı
PSG, Monaco'yu 2 golle yenerek Fransa Kupasını kazandı
Fransa Kupası finalinde Monaco'yu 2-0 mağlup eden Paris Saint-Germain, 14. kez kupayı müzesine götürürken, Cumhurbaşkanı Macron'un kupa törenindeki heyecanı da dikkat çekti.
- AA
- 20.05.2021 - 04:32
Stade de France'da oynanan Fransa Kupası final karşılaşmasında PSG ile Monaco karşı karşıya geldi.
PSG, Icardi'nin 19. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.
Mücadelenin 81. dakikasında Kylian Mbappe farkı 2'ye çıkardı ve karşılaşmanın sonucunu belirledi: 2-0.
PSG 14. KEZ KUPAYI KAZANDI
Böylece PSG, kupayı 14'üncü kez müzesine götürdü.
MACRON DA MAÇI İZLEDİ
Marsilya taraftarı olan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, mücadeleyi stadda izlerken, kupa ile birlikte poz da verirken heyecanı gözden kaçmadı.