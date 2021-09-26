PSG, Montpellier galibiyeitle ligde 8'de 8 yaptı

PSG, Montpellier galibiyeitle ligde 8'de 8 yaptı

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde oynanan maçta Paris Saint-Germain, sahasında Montpellier'i 2-0 yenerek galibiyet serisini 8'e çıkardı.

Fransa'da ligin 8. haftasında PSG'nin Montpellier'i konuk ettiği karşılaşmanın ilk yarısı 14. dakikada Gueye'nin attığı golle PSG'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

PSG'DEN 8 MAÇLI SERİ

88. dakikada Draxler'in meşin yuvarlağı filelerle buluşturmasıyla PSG farkı 2'ye çıkardı. Kalan sürede başka gol olmadı ve sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılan başkent ekibi, 8'de 8 yaptı.

MESSİ SAKATLIĞI NEDENİYLE OYNAMADI

PSG'nin yıldız futbolcusu Messi, sakatlığı nedeniyle Montpellier maçının kadrosuna alınmadı.

Ligde bu sezon galibiyet serisine devam eden PSG, puanını 24'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Montpellier ise 9 puanda kaldı.