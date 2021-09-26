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    PSG, Montpellier galibiyeitle ligde 8'de 8 yaptı

    Fransa Birinci Futbol Ligi'nde oynanan maçta Paris Saint-Germain, sahasında Montpellier'i 2-0 yenerek galibiyet serisini 8'e çıkardı.
    • AA
    • 26.09.2021 - 05:50
    • Güncelleme : 26.09.2021 - 05:51
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    PSG, Montpellier galibiyeitle ligde 8'de 8 yaptı

    Fransa'da ligin 8. haftasında PSG'nin Montpellier'i konuk ettiği karşılaşmanın ilk yarısı 14. dakikada Gueye'nin attığı golle PSG'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

    PSG'DEN 8 MAÇLI SERİ

    88. dakikada Draxler'in meşin yuvarlağı filelerle buluşturmasıyla PSG farkı 2'ye çıkardı. Kalan sürede başka gol olmadı ve sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılan başkent ekibi, 8'de 8 yaptı.

    PSG, Montpellier galibiyeitle ligde 8 de 8 yaptı #1

    MESSİ SAKATLIĞI NEDENİYLE OYNAMADI

    PSG'nin yıldız futbolcusu Messi, sakatlığı nedeniyle Montpellier maçının kadrosuna alınmadı.

    Ligde bu sezon galibiyet serisine devam eden PSG, puanını 24'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Montpellier ise 9 puanda kaldı.

    PSG, Montpellier galibiyeitle ligde 8 de 8 yaptı #2

    PSG, Montpellier galibiyeitle ligde 8 de 8 yaptı #3

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