- Haberler
- Dünyadan futbol Haberleri
- PSG, Montpellier galibiyeitle ligde 8'de 8 yaptı
PSG, Montpellier galibiyeitle ligde 8'de 8 yaptı
Fransa Birinci Futbol Ligi'nde oynanan maçta Paris Saint-Germain, sahasında Montpellier'i 2-0 yenerek galibiyet serisini 8'e çıkardı.
- AA
- 26.09.2021 - 05:50
- Güncelleme : 26.09.2021 - 05:51
Fransa'da ligin 8. haftasında PSG'nin Montpellier'i konuk ettiği karşılaşmanın ilk yarısı 14. dakikada Gueye'nin attığı golle PSG'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
PSG'DEN 8 MAÇLI SERİ
88. dakikada Draxler'in meşin yuvarlağı filelerle buluşturmasıyla PSG farkı 2'ye çıkardı. Kalan sürede başka gol olmadı ve sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılan başkent ekibi, 8'de 8 yaptı.
MESSİ SAKATLIĞI NEDENİYLE OYNAMADI
PSG'nin yıldız futbolcusu Messi, sakatlığı nedeniyle Montpellier maçının kadrosuna alınmadı.
Ligde bu sezon galibiyet serisine devam eden PSG, puanını 24'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Montpellier ise 9 puanda kaldı.