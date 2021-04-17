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    PSG, Neymar'a servet sundu

    Neymar, yeni sözleşme ile yıllk 37 milyon euro garanti ücret alacak
    • Haber Merkezi
    • 17.04.2021 - 12:49
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    PSG, Neymar'a servet sundu

    PSG'de mutlu olduğunu söyleyen Neymar, kulübüyle yeni sözleşme konusunda ilk görüşmeleri yaptı.

    Fransız TF1'in haberinde göre PSG'nin Neymar'a yıllık brüt 37 milyon euro içeren sözleşmeyi teklif ettiği ve tarafların prensip anlaşması yaptığı aktarıldı.

    YENİ ANLAŞMA 2026 YILINA KADAR OLACAK

    Ayrıca verilen bilgilere göre Neymar'ın 2022'de bitecek sözleşmesinin ardından devreye girecek yeni anlaşmanın 2026 yılına kadar olacağı da aktarıldı.

    2017 yılında transfer rekoru kırarak 222 milyon euro karşılığında Barcelona'dan PSG'ye gelen Neymar, bu sezon çıktığı 22 maçta 13 gol 8 asist üretti.

    PSG, Neymar a servet sundu #1

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