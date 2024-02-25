PSG, Rennes önünde beraberliği son anda yakaladı PSG, Ligue 1'in 23. haftasında sahasında Rennes ile son dakikada bulduğu penaltı golüyle 1-1 berabere kaldı.

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Fransa Ligue 1'in 23. hafta mücadelesinde PSG ile Rennes karşı karşıya geldi.

Parc des Princes'te oynanan müsabakada kazanan çıkmadı ve maç 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Rennes'e golü 33. dakikada Amine Gouiri ile gelirken, PSG beraberlik golünü 90+7'nci dakikada penaltıdan Gonçalo Ramos ile buldu.

Rennes'te milli oyuncu Bertuğ Yıldırım, karşılaşmada süre almadı.

İki takım 1'er puanın sahibi oldu

Bu sonuçla birlikte PSG, puanını 54, Rennes ise 35 yaptı.

Ligin bir sonraki maçında PSG, Monaco deplasmanına gidecek. Rennes, evinde Lorient'i ağırlayacak.