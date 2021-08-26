PSG, Ronaldo'yu istiyor

Juventus ile sorun yaşadığı iddia edilen Cristiano Ronaldo, Lionel Messi'nin takımı PSG ile görüşüyor.

Dünya futbolunun önemli isimlerinden Cristiano Ronaldo'nun Serie A'daki macerası sona ermek üzere.

UDINESE MAÇINDA YEDEK SOYUNDU

Udinese maçına yedek kulübesinde başlayan Portekizli futbolcunun adı Lionel Messi'nin transfer olduğu PSG ile anılıyor.

Mbappe'yi gelecek sezon bedelsiz kaybetmek yerine bu sezon Real Madrid'e satmaya hazırlanan Fransız ekibi, Juventus'tan Ronaldo ile temaslarını hızlandırdı. Manchester City'nin de istediği Portekizli yıldız için teklifini yaptı.

NEYMAR, MESSI VE RONALDO HÜCUM HATTI

Bu teklifin kabul edilmesi halinde hücum hattında Mbappe'den doğacak boşluğu Ronaldo ile dolduracak olan PSG böylece Neymar, Messi ve Ronaldo futbol tarihinin en fantastik hücum hatlarından birini oluşturacak.

Geçen sezon Juventus formasıyla 44 maça çıkan Portekizli, 36 gol 4 asistle takımın yine yıldızlarından olmuştu.