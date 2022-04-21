PSG şampiyonluk için hafta sonunu bekleyecek

Ligue 1’in 33. haftasında Paris Saint-Germain (PSG), Angers ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 3-0 kazanan PSG, şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor.

Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 33. haftasında Paris Saint-Germain(PSG), Angers’e konuk oldu. Paris ekibi, Mbappe'nin 28, Ramos'un 45+2 ve Marquinhos'un 77. dakikada kaydettiği gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

PSG'li Michut 90+2'nci dakikada kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

Nantes'ın ikinci golünü kaydeden Coco, 90+4'üncü dakikada kırmızı kart gördü.

Marsilya da kazandı

PSG'nin en yakın takipçisi Olimpik Marsilya da ağırladığı Nantes'ı, Payet'in 39 ve 55. dakikada penaltıdan attığı goller ve Harit'in 75. dakikadaki golüyle 3-2 yendi.

Şampiyonluk yolda

Peş peşe 4. galibiyetini alan Paris Saint-Germain(PSG), bu galibiyetin ardından son 5 haftaya Olimpik Marsilya'nın 15 puan önünde lider girdi.

77 puanı olan PSG, hafta sonu Lens’i ağırlayacağı maçta 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.