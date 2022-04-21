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    PSG şampiyonluk için hafta sonunu bekleyecek

    Ligue 1’in 33. haftasında Paris Saint-Germain (PSG), Angers ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 3-0 kazanan PSG, şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor.
    • 21.04.2022 - 11:08
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    PSG şampiyonluk için hafta sonunu bekleyecek

    Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 33. haftasında Paris Saint-Germain(PSG), Angers’e konuk oldu. Paris ekibi, Mbappe'nin 28, Ramos'un 45+2 ve Marquinhos'un 77. dakikada kaydettiği gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

    PSG'li Michut 90+2'nci dakikada kırmızı kart görerek oyundan atıldı.
    Nantes'ın ikinci golünü kaydeden Coco, 90+4'üncü dakikada kırmızı kart gördü.

    PSG şampiyonluk için hafta sonunu bekleyecek #1

    Marsilya da kazandı

    PSG'nin en yakın takipçisi Olimpik Marsilya da ağırladığı Nantes'ı, Payet'in 39 ve 55. dakikada penaltıdan attığı goller ve Harit'in 75. dakikadaki golüyle 3-2 yendi.

    Şampiyonluk yolda

    Peş peşe 4. galibiyetini alan Paris Saint-Germain(PSG), bu galibiyetin ardından son 5 haftaya Olimpik Marsilya'nın 15 puan önünde lider girdi.

    77 puanı olan PSG, hafta sonu Lens’i ağırlayacağı maçta 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

    PSG şampiyonluk için hafta sonunu bekleyecek #2


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