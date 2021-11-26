PSG taraftarı Messi'ye tepkili

PSG taraftarları Lionel Messi'yi eleştirerek, "Sahada sadece dolaşıyor" ifadelerini kullandı.

Yaz aylarında ani bir kararla Barcelona'dan Paris Saint-Germain'e transfer olan Lionel Messi, henüz kendi seviyesine çıkamadı.

Arjantinli yıldızın sahadaki tutuk görüntüsü de doğal olarak ciddi bir şekilde eleştirilmeye başlandı.

Eleştirilerin dozu, PSG'nin Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba gecesi Manchester City'e 2-1 kaybetmesinin ardından iyice arttı.

Daily Star, karşılaşma esnasında ve sonrasında PSG taraftarlarının Lionel Messi ile ilgili attığı tweetleri derledi.

“YÜRÜMEK DIŞINDA BİR ŞEY YAPMIYOR”

Twitter'daki taraftarları, Arjantinli süperstarı sahada olmak istememekle suçladı. O yorumlardan bazıları şu şekilde:

"Messi ilgisiz görünüyor. Tek yaptığı şey topu aldığında dümdüz geri pas vermek. Garip."

"Messi, tüm maç boyunca yürümek dışında hiçbir şey yapmadı. Kelimenin tam anlamıyla orada olmak istemiyormuş gibi oynuyor. Dostum, MLS'e gitseydin daha iyiydi."

"Pochettino'yu çok iyi anlıyorum. Messi, Mbappe ve Neymar sahada yürüyor. PSG resmen 8 kişi oynuyor."

"Messi sadece ortalıkta dolaşıyor."