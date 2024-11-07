AA
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Paris Saint-Germain, Fransa'nın başkenti Paris'te Atletico Madrid'i ağırladı.
Maç öncesinde PSG taraftarları, stadyumda dikkat çeken bir pankart açtı.
TARAFTARLARDAN "ÖZGÜR FİLİSTİN" PANKARTI
Pankartta "Özgür Filistin" yazısının yanı sıra Mescid-i Aksa, Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin görüntüsü, Filistin ve Lübnan bayrakları da yer aldı.
Pankartı açan PSG taraftarları, Filistin lehine tezahüratlarda da bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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