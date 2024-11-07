AA

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Paris Saint-Germain, Fransa'nın başkenti Paris'te Atletico Madrid'i ağırladı.

Maç öncesinde PSG taraftarları, stadyumda dikkat çeken bir pankart açtı.

TARAFTARLARDAN "ÖZGÜR FİLİSTİN" PANKARTI

Pankartta "Özgür Filistin" yazısının yanı sıra Mescid-i Aksa, Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin görüntüsü, Filistin ve Lübnan bayrakları da yer aldı.

Pankartı açan PSG taraftarları, Filistin lehine tezahüratlarda da bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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Fatih Yıldırım
Yazar