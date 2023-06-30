PSG teknik direktörü Christophe Galtier gözaltına alındı

Fransa'da sezonun bitmesinin ardından adli makamlar, Paris Saint-Germain'i çalıştıran teknik direktör Christophe Galtier için harekete geçti.

Galtier ve oğlu John Valovic-Galtier ırkçılık suçlamasıyla gözaltına alındı.

56 yaşındaki çalıştırıcı, Nice'i çalıştırdığı dönemde yolladığı iddia edilen bir e-mail, başına büyük bela açtı.

Nisan ayında, Christophe Galtier'in Nice'in eski futbol direktörü Julien Fournier'e Müslüman ve siyahi futbolcularla ilgili ırkçı söylemlerde bulunduğu e-mail basına sızdı.

RMC Sport, Christophe Galtier ve oğlu John Valovic-Galtier, Nice dönemindeki ırkçı söylemleri nedeniyle açılan soruşturma kapsamında gözaltına alındığını duyurdu.

Galtier'in hakkındaki iddiaların ispatlanması durumunda, Fransız teknik adamın 3 yıla kadar hapis cezası ile birlikte para cezası alabileceği öne sürüldü.

Galtier'in Julien Fournier'e yolladığı e-mail'de şu ifadeler yer aldı:

Sadece siyahi oyunculardan ve yarısı Cuma günleri camiye namaz kılmaya giden pisliklerden oluşan bir takım. Bu kadar çok siyahi ve Müslüman olamaz. Takım bana uymuyor ve bu şehrin insanlarının istediklerine de aykırı. Dün gece restorana gittim ve herkes siyahlardan oluşan bir takımımız olduğunu söyleyerek bana takıldı.