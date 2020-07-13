Dolar
6.8652
0.0582%
Euro
7.7735
0.1597%
Altın
1808.64
0.5593%
Borsa
117022.67
1.9285%
G. Altın
399.492
0.6381%
Bitcoin
63798.98
0.2431%
24ºC
İstanbul
Çok bulutlu 24 C

    PSG, Umut Meraş'ın takımını 9-0 yendi

    PSG, hazırlık maçında Le Havre'yi 9-0 mağlup etti. Fransız devinde ikişer gol atan Neymar, Icardi ve Sarabia öne çıkan isimler oldu.
    • Haber Merkezi
    • 13.07.2020 - 12:21
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    PSG, Umut Meraş'ın takımını 9-0 yendi

    Fransa'da şampiyon ilan edilen ve Şampiyonlar Ligi'ndeki maçlara hazırlanan PSG, hazırlık maçında milli futbolcularımız Umut Meraş ve Ertuğrul Ersoy'un formasını giydiği Le Havre ile karşılaştı.

    PSG, sansasyonel bir sonuca imza atarak Le Havre'yi 9-0 mağlup etti ve formundan bir şey kaybetmediğini gösterdi.

    PSG'ye farklı galibiyeti getiren golleri, 8 ve 19. dakikalarda Icardi, 21 ve 43'te Neymar, 29'da Mbappe, 50'de Gueye, 52 ve 60. dakikalarda Sarabia ve 59'da Muinga kaydetti.

    ERTUĞRUL 11'DE BAŞLADI, UMUT SONRADAN GİRDİ

    Le Havre'de Ertuğrul Ersoy, karşılaşmaya ilk 11'de başlarken ikinci yarının başında yerini bir başka milli futbolcu Umut Meraş'a bıraktı.

    PSG, Umut Meraş'ın takımını 9-0 yendi #1

    Görüş Bildir