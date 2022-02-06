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    PSG Wijnaldum'u kadroya almadı

    Paris Saint-Germain, Şampiyonlar Ligi için UEFA'ya bildirdiği kadro listesinde Hollandalı yıldızı Georginio Wijnaldum'a yer vermedi.
    • Haber Merkezi
    • 06.02.2022 - 10:01
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    PSG Wijnaldum'u kadroya almadı

    Yıldızlar karması Paris Saint-Germain, UEFA'ya Şampiyonlar Ligi için takım listesini bildirdi.

    Fransız devi sezon başında Liverpool'dan bedelsiz transfer ettiği Georginio Wijnaldum'u listeye almadı.

    BREST MAÇINDA SAKATLANMIŞTI

    Ligue 1'in 21. haftasında PSG'nin Brest'i 2-0 yendiği maçta Hollandalı oyuncu sakatlığı nedeniyle ikinci yarıya devam edememişti.

    31 yaşındaki yıldız, ligde Reims, Fransa Kupası'nda Nice maçında oynamadı.

    Bu sezon 25 maçta forma giyen Georginio Wijnaldum 3 gol atarken 2 asist yaptı.

    PSG Wijnaldum u kadroya almadı #1


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