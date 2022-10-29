Petrol
94.22
-0.86%
Euro
18.5366
-0.07%
Dolar
18.5805
-0.10%
Altın
982.87
-1.13%
Borsa
3879
-1.41%
Bitcoin
390.000
0.65%
BTXN Coin
10.67
0.75%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 16 C

    PSG, yıldızlarıyla galibiyete ulaştı

    Fransa Ligue 1'in 13. haftasında Paris Saint Germain, sahasında Troyes'i 4-3 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü.
    • 29.10.2022 - 20:23
    • Güncelleme : 29.10.2022 - 20:23
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    PSG, yıldızlarıyla galibiyete ulaştı

    Fransa Ligue 1 13. hafta mücadelesinde Paris Saint Germain, sahasında Troyes ile karşılaştı.

    Parc des Princes'te oynanan mücadeleyi PSG, 4-3 kazandı.

    Galibiyet golleri yıldızlardan

    Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Soler, 55. dakikada Messi, 62. dakikada Neymar ve 77. dakikada penaltıdan Mbappe kaydetti.

    Konuk ekibin golleri ise 3 ve 52. dakikalarda Balde, 88. dakikada da Palaversa'dan geldi.

    PSG, yıldızlarıyla galibiyete ulaştı #1

    Messi, gol atmaya devam ediyor

    PSG'nin yıldızı Lionel Messi, bu sezon PSG formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 17 maçta 11 gol ve 12 asist yaptı.

    PSG, yıldızlarıyla galibiyete ulaştı #2

    PSG, mağlubiyet yüzü görmedi

    Galtier'in çalıştırdığı Paris ekibi bu sezon ligde henüz yenilgi yüzü görmedi. Troyes ise ligde oynadığı son 5 maçtan galibiyet çıkaramadı.

    Alınan bu sonucun ardından PSG puanını 35'e çıkardı. Troyes ise 13 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında PSG, Lorient deplasmanına gidecek. Troyes ise AJ Auxerre'yi konuk edecek.

    PSG, yıldızlarıyla galibiyete ulaştı #3

    PSG, yıldızlarıyla galibiyete ulaştı #4


    Para kazanmanın robotik sistemini açıklıyor!
    Advertorial

    Para kazanmanın robotik sistemini açıklıyor!

    HALKBANK PERSONEL ALIMI: Halbank personel alım şartları nelerdir?
    Yaşam

    HALKBANK PERSONEL ALIMI: Halbank personel alım şartları nelerdir?

    Güvenoyu nedir, ne zaman alınır?
    Gündem

    Güvenoyu nedir, ne zaman alınır?

    Görüş Bildir