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    PSG'de 3 futbolcu koronavirüse yakalandı

    Fransa'nın önde gelen takımlarından PSG, bugün yaptığı açıklamada 3 futbolcusunun koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 02.09.2020 - 17:22
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    PSG'de 3 futbolcu koronavirüse yakalandı

    Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Paris Saint-Germain'de (PSG) forma giyen 3 futbolcu koronavirüse yakalandı.

    ÖNLEMLER ALINDI

    Kulüpten yapılan açıklamada, 3 futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve bu isimler için sağlık protokollerine uygun şekilde önlem alındığı belirtildi.

    Futbolcular ve teknik ekibe yapılan koronavirüs testlerinin gelecek günlerde devam edeceği kaydedildi.

    UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Bayern Münih ile karşılaşan PSG'nin, Ligue 1'de Lens ile 29 Ağustos'ta oynayacağı ilk hafta maçı yeni sezona hazırlanabilmesi için 10 Eylül'e ertelenmişti.

    PSG de 3 futbolcu koronavirüse yakalandı #1

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