PSG'de Luis Enrique dönemi başladı Paris Saint-Germain, Christophe Galtier'den boşalan teknik direktörlük görevine Luis Enrique'nin getirildiğini açıkladı.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde ipi göğüslemek isteyen Fransız devi Paris Saint- Germain'de kan değişimi yaşandı.

Christophe Galtier ile yollarını ayıran Ligue 1 ekibi, daha önce anlaşmaya vardığı İspanyol teknik adam Luis Enrique'yi takımın başına getirdiğini duyurdu. Paris ekibi, Enrique ile 2025 yılına kadar sözleşme imzaladı.

Şampiyonlar Ligi'ni kazanmıştı

53 yaşındaki teknik adam, son olarak İspanya Milli Takımını çalıştırmış ve Aralık 2022'de görevinden ayrılmıştı.

Roma, Celta Vigo ve Barcelona'da görev alan Enrique 2014-2015 sezonunda Katalan deviyle Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu yaşadı.