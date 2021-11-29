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    PSG'de Neymar en az 6 hafta yok

    Fransa Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Paris Saint-Germain'in Brezilyalı yıldız futbolcusu Neymar, sakatlığı nedeniyle 6-8 hafta forma giyemeyecek.
    • AA
    • 29.11.2021 - 23:53
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    PSG'de Neymar en az 6 hafta yok

    Fransız Kulübünden yapılan açıklamada, sol ayak bileğinden sakatlanan Neymar'ın 6-8 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

    PSG'DE DİĞER SAKATLARIN DURUMU

    Neymar'ın sağlık durumunun 72 saat içinde yeniden değerlendirileceği ifade edilen açıklamada, Marco Veratti'nin sakatlığının ardından bugün antrenmanlara başladığı kaydedildi.

    Açıklamada, ayrıca Mauro Icardi'nin yarın, Georginio Wijnaldum'un 2 Aralık'ta ve Ander Herrera'nın hafta sonunda antrenmanlara yeniden başlayabileceği bilgisi paylaşıldı.

    Julian Draxler'in ise tedavisine devam edilmesi nedeniyle antrenmanlara 2-3 hafta içinde katılabileceği aktarıldı.

    SAİNT-ENTİENNE MAÇINDA SAKATLANMIŞTI

    Neymar, Ligue 1'in 15. haftasında dün Saint-Entienne ile oynanan karşılaşmada 88. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

    PSG de Neymar en az 6 hafta yok #1

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