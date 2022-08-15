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    PSG'de Neymar ve Mbappe krizi

    PSG'de Neymar'ın Mbappe hakkında yapılan bir Twitter yorumunu beğenmesi olay yarattı.
    • 15.08.2022 - 10:05
    • Güncelleme : 15.08.2022 - 10:08
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    PSG'de Neymar ve Mbappe krizi

    PSG, sezonun 2.hafta karşılaşmasında evinde Montpellier'i 5-2 yenerek sezona 2'de 2 ile başlamıştı. Mücadelede 2 gol kaydeden Neymar ise maçın yıldızı olmuştu. Maçta PSG'nin kazandığı ilk penaltıda topun başına geçen Kylian Mbappe, penaltıdan yararlanamamıştı.

    Mbappe PSG'nin sahibi olmuş

    Neymar konu hakkında PSG taraftarlarından birisi tarafından yapılan Twitter paylaşımını beğenerek tartışmaları alevlendirdi.

    Taraftar Twitter'dan yaptığı paylaşımda; "Görünüşe göre PSG'nin lideri artık Mbappe. Penaltıları o kullanıyor. Bunun nedeni de tamamen sözleşmeyle ilgili. Çünkü Neymar, hiçbir kulüpte ikinci penaltıcı olamaz. Yeni sözleşme sayesinde görünen o ki, PSG'nin yeni sahibi Mbappe olmuş" yazdı.

    Neymar daha sonradan beğeniyi geri çekti.

    PSG de Neymar ve Mbappe krizi #1

    Pas atmayınca oyuna küstü

    Yine Montpellier maçının ilk yarısında PSG’nin atağında Vitinha, sol tarafta boş durumda olan Kylian Mbappe yerine Lionel Messi'ye pas atmayı tercih edince Fransız yıldız adeta deliye döndü. Çok sinirlenen Mbappe birden koşmayı bırakıp atağa katılmadı. Devam eden pozisyonda Achraf Hakimi’nin şutu autla sonuçlanırken, Mbappe bu süreçte sadece yürüyüp pozisyonu izledi.

    PSG de Neymar ve Mbappe krizi #2


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