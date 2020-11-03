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    PSG'de Neymar'ın ardından Mbappe de Leipzig maçında yok

    Fransa ekibi Paris Saint-Germain'in yıldız futbolcusu Kylian Mbappe, sakatlığı sebebiyle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Almanya temsilcisi Leipzig ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.
    • Haber Merkezi
    • 03.11.2020 - 16:01
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    PSG'de Neymar'ın ardından Mbappe de Leipzig maçında yok

    PSG Kulübü, Fransız futbolcu Mbappe'nin uyluk adalesindeki sakatlık sebebiyle Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında 4 Kasım Çarşamba günü Leipzig ile deplasmanda yapılacak maçın kadrosuna dahil edilmediğini duyurdu.

    MBAPPE'NİN DÖNÜŞ TARİHİ BELİRSİZ

    Mbappe'nin sahalara dönüş tarihiyle ilgili durumun daha sonra yeniden değerlendirileceği belirtildi.

    Bu sezon çıktığı 8 maçta 7 gol atan Mbappe, Fransa liginde oynanan Nantes karşılaşmasında sakatlanmış ve oyundan alınmıştı.

    Şampiyonlar Ligi'nde Medipol Başakşehir'in yer aldığı H Grubu'nda mücadele eden PSG'de Mbappe'nin yanı sıra Neymar, Mauro Icardi, Marco Verratti ve Julian Draxler'in de sakatlıkları bulunuyor.

    PSG de Neymar ın ardından Mbappe de Leipzig maçında yok #1

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