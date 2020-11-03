PSG'de Neymar'ın ardından Mbappe de Leipzig maçında yok

PSG'de Neymar'ın ardından Mbappe de Leipzig maçında yok

Fransa ekibi Paris Saint-Germain'in yıldız futbolcusu Kylian Mbappe, sakatlığı sebebiyle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Almanya temsilcisi Leipzig ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.

PSG Kulübü, Fransız futbolcu Mbappe'nin uyluk adalesindeki sakatlık sebebiyle Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında 4 Kasım Çarşamba günü Leipzig ile deplasmanda yapılacak maçın kadrosuna dahil edilmediğini duyurdu.

MBAPPE'NİN DÖNÜŞ TARİHİ BELİRSİZ

Mbappe'nin sahalara dönüş tarihiyle ilgili durumun daha sonra yeniden değerlendirileceği belirtildi.

Bu sezon çıktığı 8 maçta 7 gol atan Mbappe, Fransa liginde oynanan Nantes karşılaşmasında sakatlanmış ve oyundan alınmıştı.

Şampiyonlar Ligi'nde Medipol Başakşehir'in yer aldığı H Grubu'nda mücadele eden PSG'de Mbappe'nin yanı sıra Neymar, Mauro Icardi, Marco Verratti ve Julian Draxler'in de sakatlıkları bulunuyor.