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    PSG'den 3 gollü galibiyet

    Fransa Ligue 1'in 4. haftasında PSV deplasmanda Nice'i 3-0 mağlup etti.
    • Haber Merkezi
    • 20.09.2020 - 16:51
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    PSG'den 3 gollü galibiyet

    Fransa Ligue 1'in 4. haftasında son şampiyon PSG, deplasmanda Nice ile karşı karşıya geldi.

    PSG 6 PUANA YÜKSELDİ

    Allianz Riviera Stadı'nda oynanan mücadeleyi PSG, 3-0'lık skorla kazandı.

    PSG'ye galibiyeti getiren goller, 38. dakikada penaltıdan Mbappe, 45+1. dakikada Di Maria ve 66. dakikada Marquinhos'tan geldi. Nice, ligde 19 maç sonra evinde gol atamadı.

    İlk 2 hafta mağlubiyetler alan PSG, böylece üst üste 2 galibiyetle puanını 6 yaptı.

    Nice ise tam tersi bir performansla 2 galibiyetinin ardından 2 yenilgiyle 6 puanda kaldı.

    Ligue 1'in 5. haftasında PSG deplasmanda Reims'e konuk olacakken, Nice ise Bordeaux deplasmanına çıkacak.

    PSG den 3 gollü galibiyet #1

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