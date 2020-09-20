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PSG'den 3 gollü galibiyet
Fransa Ligue 1'in 4. haftasında PSV deplasmanda Nice'i 3-0 mağlup etti.
- Haber Merkezi
- 20.09.2020 - 16:51
Fransa Ligue 1'in 4. haftasında son şampiyon PSG, deplasmanda Nice ile karşı karşıya geldi.
PSG 6 PUANA YÜKSELDİ
Allianz Riviera Stadı'nda oynanan mücadeleyi PSG, 3-0'lık skorla kazandı.
PSG'ye galibiyeti getiren goller, 38. dakikada penaltıdan Mbappe, 45+1. dakikada Di Maria ve 66. dakikada Marquinhos'tan geldi. Nice, ligde 19 maç sonra evinde gol atamadı.
İlk 2 hafta mağlubiyetler alan PSG, böylece üst üste 2 galibiyetle puanını 6 yaptı.
Nice ise tam tersi bir performansla 2 galibiyetinin ardından 2 yenilgiyle 6 puanda kaldı.
Ligue 1'in 5. haftasında PSG deplasmanda Reims'e konuk olacakken, Nice ise Bordeaux deplasmanına çıkacak.