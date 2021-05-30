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    PSG'den kovulan iki teknik direktör Avrupa kupalarını domine etti

    Fransız kulübü PSG'den kovulan son iki teknik adamlar Tuchel ve Emery Avrupa kupalarının sahibi oldu.
    • Haber Merkezi
    • 30.05.2021 - 13:24
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    PSG'den kovulan iki teknik direktör Avrupa kupalarını domine etti

    Fransız kulübü Paris Saint Germain'de son dönemlerdeki başarısızlık dikkat çekiyor.

    Fransa Lig 1'de şampiyonluğu Lille'e kaptıran PSG, Şampiyonlar Ligi'nde de istediği başarıyı bu sene de elde edemedi.

    Kulübe büyük yatırımlar yapılmasına rağmen gelmeyen başarıların cezası da hep teknik direktörlere kesildi.

    Ancak son dönemlerde PSG'den ayrılan hocaların yakaladığı başarılar, sorunun teknik direktörlerde olmadığını gösteriyor.

    PSG den kovulan iki teknik direktör Avrupa kupalarını domine etti #1

    KOVULAN HOCALAR AVRUPA KUPALARINI ALDI

    Fransız ekibinin son iki hocası bu sezon Avrupa'nın en prestiji iki kupasının da sahibi oldu.

    PSG'de 2018 yılında kovulan Unai Emery Villarreal ile UEFA Avrupa Ligi'ni kazanırken, Aralık 2020'de kovulan Tomas Tuchel de Chelsea ile Şampiyonlar Ligi'nde kupayı kaldırdı.

    PSG den kovulan iki teknik direktör Avrupa kupalarını domine etti #2

    PSG den kovulan iki teknik direktör Avrupa kupalarını domine etti #3

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