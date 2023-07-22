PSG'den Mbappe hamlesi: Kadro dışı bırakıldı Real Madrid ile anlaştığı ileri sürülen Kylian Mbappe'nin, PSG tarafından kadro dışı bırakıldığı açıklandı.

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Real Madrid ile gelecek sezon için anlaşma sağladığı iddia edilen Kylian Mbappe kadro dışı kaldı.

Japonya kampında yok

Fabrizio Romano'nun haberine göre; PSG, Fransız oyuncuyu Japonya kampı kadrosuna almadı.

Real Madrid ile anlaşıldığına inanılıyor

Haberde oyuncunun 2024 için Real Madrid ile anlaştığına inanıldığı belirtildi.

Hiç kimsenin PSG'den daha büyük olmadığını düşünen Fransızların böyle bir karar aldığı belirtildi.

Ayrılmak istiyor

Fransız yıldız, kulübüne, yeni bir sözleşme imzalamayacağını ve sezon sonu takımdan ayrılmak istediğini iletmişti.

İkna edilemedi

Mbappe'nin parayla ikna olmadığı ve Arda Güler'in de formasını giydiği, kupalar kazanabileceği Real Madrid'de oynama hayalleri kurduğu bildirildi.

En pahalı oyuncu olacaktı

PSG, Kylian Mbappe'yi takımda tutmak için 1 milyar Euro değerinde 10 yıllık sözleşme teklif etti.

LaLiga devi Real Madrid ile uzun süredir anılan yıldız futbolcu, bu teklifi kabul etmesi halinde en pahalı sporcu olacaktı.

Kylian Mbappe çıktığı 325 maçta 244 gol, 116 asistlik performans sergiledi. Yıldız golcünün sözleşmesi Haziran 2024'te son buluyor.