PSG'den Messi tepkisi: Kabul etmiyoruz

Lionel Messi, Arjantin Milli Takım için yolda. Ancak kulübü Paris Saint-Germain, bu durumdan çok hoşnut değil.

Lionel Messi, Paris Saint-Germain'e transfer olduğundan bu yana henüz istikrarı yakalayabilmiş değil.

Bu durumun en önemli nedenlerinden biri oyuncunun sakatlıklarla boğuşması. Messi son sakatlığını henüz atlatmış değil. Ancak Arjantinli yıldız, henüz tam iyileşmeden milli görev için Fransa'yı terk ediyor.

Yalnızca Lionel Messi değil. PSG'nin bir başka Arjantinli yıldızı Leonardo Paredes de sakatlıktan yeni çıktı ancak o da Arjantin için forma giyecek.

PSG Sportif Direktörü Leonardo ise bu duruma tepkili. Brezilyalı hoca, oyuncuların henüz iyileşmeden milli takıma gitmesinden rahatsız.

“BU MANTIKLI DEĞİL”

İki oyuncunun da tedavisine Paris'te devam edilmesi gerektiğini savunan Leonardo, Arjantinli yetkililere tepki gösterdi.

Leonardo konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sakat ya da iyileşme aşamasındaki bir oyuncunun uluslararası göreve gitmesine izin vermeyi kabul etmiyoruz. Bu mantıklı değil. Bu tür durumlar için FIFA nezdinde bir kural koymamız gerekiyor." dedi.

Arjantin, 2022 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Uruguay ve Brezilya ile karşılaşacak. Messi ve Paredes'in 13 Kasım'daki Uruguay maçında forma giymesi zor. Ancak iki yıldızın 17 Kasım'da Brezilya'ya karşı oynaması bekleniyor.