PSG'nin Neymar için istediği bonservis bedeli

PSG yönetimi, Neymar'ın yeni sözleşme yapıp takımda kalacağı konusunda iyimser; ancak Al Khelaifi, aksi bir durum halinde Brezilyalı oyuncunun taban fiyatını da belirlemiş durumda.

Neymar, PSG'den ayrılmak istemediğini yüksek sesle ve net bir şekilde daha önce söylemişti ancak Fransızlar, aksi durumda da ellerini güçlü tutabilecek önlemler almaya çalışıyor.

100 MİLYON EURO

L'Equipe'a göre PSG'nin sahibi Al Khelaifi, Neymar'ı 100 milyon eurodan daha az bir fiyata satmak istemiyor.

Haberde, PSG'nin Neymar için belirlediği minimum bonservis bedelini ödemeye hazır ve istekli bir kulübün olmadığının da altı çizildi.

PSG, Neymar'la beraber Mbappe'nin de takımda kalabileceğini düşünüyor ancak Fransız oyuncu, daha önce Neymar gibi takımda kalabileceğine işaret eden açıklamalar yapmamıştı.