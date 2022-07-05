PSG'nin yeni teknik direktörü Christophe Galtier

Pochettino ile yollarını ayıran PSG, Christophe Galtier ile anlaşma sağladı.

Paris Saint Germain, Mauricio Pochettino'nunn boşluğunu doldurdu. Fransız devi yaptığı açıklamada, Christophe Galtier ile anlaştığını duyurdu.

Tecrübeli çalıştırıcıyla 2024 yılana kadar sözleşme imzalandığı belirtildi. Fransız çalıştırıcı son olarak bir başka Ligue 1 ekibi Nice'i çalıştırmıştı.

Basın toplantısında PSG'de göreve başlamasından dolayı gurur duyduğunu kaydeden Galtier, "Böyle bir kadroya sahip olduğunuzda iyi oynamak zorundasınız. Eski takımlarıma kıyasla burada oyuna farklı bir yaklaşımım olacak." ifadelerini kullandı.

"Neymar en iyi futbolculardan biri"

"İlk temaslara başladığımızda Marsilya kökenimi bir kenara bıraktım" sözlerini kullanan Fransız teknik adam, takımın Brezilyalı yıldızı Neymar ile ilgili gelen soruya ise, "Neymar, dünyanın en iyi futbolcularından biri. Kim onu kadrosunda istemez?" diye cevap verdi.



