PSG'nin yüzde 12,5 hissesi, Arctos Partners'a satıldı Fransız kulübü Paris Saint-Germain'in yüzde 12,5'luk hissesi, spor sektörüne yatırım yapan Amerikan menşeli Arctos Partners şirketine satıldı.

AA & Ensonhaber

Paris Saint-Germain tarafından yapılan açıklamada, Arctos Partners'ın küresel büyüme sürecine hız kazandıracağı vurgulanarak,

Yeni pazarlara doğru genişlemeyi sürdürmek, farklı coğrafyalardan taraftarlarla etkileşim kurmak ve dünya çapında spor yatırım fırsatlarını keşfetmek amacıyla Arctos Partners ile stratejik bir iş birliği içerisindeyiz.

denildi.

Kulübün değeri 4,25 milyar euroya yükseldi

PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi, hisse satışının kulüp için önemli bir dönemecin işareti olduğunu belirterek, "Bu anlaşma, kulübümüzün sürdürülebilir başarısı ve büyümesine önemli bir katkı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Fransız medyasında yer alan haberlere göre, hisse satışının ardından kulübün değeri 4,25 milyar euroya yükseldi.

Arctos Partners, daha önce MLS ve NBA gibi 20'den fazla spor organizasyonuna yatırım yapmış ve geçtiğimiz kasım ayında Formula 1 takımı Aston Martin'in azınlık hisselerini satın almıştı.