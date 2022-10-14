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    Psikoloğundan çarpıcı iddia: Cristiano Ronaldo depresyonda

    Psikoloğundan çarpıcı iddia: Cristiano Ronaldo depresyonda

    Dünya yıldızı Ronaldo'nun terapi aldığı haberlerinin üzerine psikolog Jordan Peterson'dan doğrulama geldi. Ünlü terapist, Ronaldo'nun depresyonda olduğunu söyledi.
    • 14.10.2022 - 15:56
    • Güncelleme : 14.10.2022 - 16:07
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    Dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo için yeni sezon çok etkisiz bir şekilde başlamış durumda.

    Bu sezon eski formundan oldukça uzakta görünen yıldız futbolcu, üzgün ve mutsuz tavırlarıyla da dikkat çekiyor.

    İkiz çocuklarından birini doğumda kaybeden ve psikolojik sorunlar yaşadığı öne sürülen Ronaldo'nun, Kanadalı Psikolog Jordan Peterson'dan terapi aldığı öğrenildi.

    Psikoloğundan çarpıcı iddia: Cristiano Ronaldo depresyonda #1

    "Ronaldo depresyonda"

    Ünlü psikolog futbolcuyla ilgili olarak, "Evine gittim ve yaklaşık iki saat konuştuk. Gelecekte ne istediği ve karşılaştığı bazı engeller hakkında sohbet ettik. Cristiano Ronaldo depresyondan muzdarip ve terapi istiyor. Futbola odaklanamamasının sebebi yaşadığı ağır kayıp." şeklinde görüş bildirdi.

    Peterson ayrıca, Ronaldo ile çok sohbet ettiğini ancak bir türlü acı kaybını unutmasını sağlayamadığını da sözlerine ekledi.

    Psikoloğundan çarpıcı iddia: Cristiano Ronaldo depresyonda #2

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    Psikoloğundan çarpıcı iddia: Cristiano Ronaldo depresyonda #8

    Psikoloğundan çarpıcı iddia: Cristiano Ronaldo depresyonda #9


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