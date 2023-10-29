PSV Eindhoven, Ajax'ı beş golle geçti Hollanda Ligi'nin 10. haftasında lider PSV Eindhoven, zor günler geçiren Ajax'ı 5-2'lik skorla mağlup etti.

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Hollanda Eredivisie'nin 10. haftası dev bir mücadeleye sahne oldu.

PSV Eindhoven ile Ajax karşı karşıya geldi. Philips Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi PSV 5-2'lik skorla kazandı.

Lig liderine galibiyeti getiren goller; 20, 60 ve 72. dakikalarda Hirving Lozano, 49. dakikada Luuk de Jong ve 52. dakikada Ismael Saibari'den geldi.

Konuk ekip Ajax'ın gollerini ise 10. dakikada Branco van den Boomen ve 40. dakikada Brian Brobbey kaydetti. Ajax'ta Ahmetcan Kaplan sakatlığı sebebiyle kadroda yer almadı.

PSV liderliğe devam etti, Ajax son sıraya düştü

Bu sonuçla birlikte ligde 10'da 10 yapan PSV Eindhooven 30 puanla liderliğini sürdürürken, 5 puanı bulunan Ajax ligin son sırasına gerilemiş oldu.

Ligin bir sonraki maç haftasında PSV Eindhoven deplasmanda Heracles'e konuk olurken, Ajax evinde Volendam'ı ağırlayacak.