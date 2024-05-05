PSV Eindhoven, Eredivisie'de şampiyonluğunu ilan etti PSV Eindhoven, Eredivisie'nin 32. haftasında sahasında Sparta Rotterdam'ı 4-2'lik skorla mağlup ederek 25. şampiyonluğuna ulaştı.

ensonhaber.com

Hollanda Eredivisie'nin 32. hafta mücadelesinde PSV Eindhoven ile Sparta Rotterdam karşı karşıya geldi.

Philips Stadyumu'nda oynanan ve gol düellosuna sahne olan müsabakayı ev sahibi ekip 4-2'lik skorla kazandı.

PSV, 4 golle kazanarak şampiyonluğunu ilan etti

PSV'ye galibiyeti getiren golleri ;19. dakikada Bakari (k.k.), 26. dakikada Johan Bakayoko, 67. dakikada Olivier Boscagli ve 78. dakikada Jordan Teze kaydetti. Rotterdam'ın gollerini 8. dakikada Metinho ve 29. dakikada Olivier Boscagli (k.k.) attı.

Bu sonuçla birlikte puanını 87'ye çıkaran PSV, ligin bitimene 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Sparta Rotterdam ise 43 puanda kaldı.

Yalnızca 1 kez yenildiler

Peter Bosz'un öğrencileri bu sezon ligde sadece NEC Nijmegen'e mağlup oldu. Galatasaray'dan transfer edilen Patrick van Aanholt, maça 88. dakikada dahil oldu.

Ligde 25. kez şampiyon oldular

PSV, ligde 25. kez şampiyonluğa ulaşmış oldu ve toplamda 52. kupasını kazandı. Hollanda devi müzesinde Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi kupalarını da bulunduruyor.