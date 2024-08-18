PSV Eindhoven, Heracles karşısında sürprize izin vermedi
Haber Merkezi

Eredivisie'nin 2. hafta mücadelesinde Peter Bosz'un ekibi PSV Eindhoven ile Erwin van de Looi'nin yönetimindeki Heracles karşı karşıya geldi.

Asito Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 3-1'lik skorla konuk takım PSV Eindhoven oldu.

3 GOLLE GELEN GALİBİYET

Kırmızı-beyazlıların gollerini; 52. dakikada kendi kalesine Ivan Mesik, 59. dakikada Johan Bakayoko ve 90. dakikada Couhaib Driouech attı.

Heracles'in tek golünü ise 5. dakikada Brian De Keersmaecker kaydetti.

PSV, PUANINI 6 YAPTI

Bu sonuçla birlikte son şampiyon PSV Eindhoven puanın 6'ya yükseltirken, Heracles 1 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Heracles deplasmanda Willem II ile karşılaşırken, PSV Eindhoven deplasmanda Almere City'ye konuk olacak.