PSV Eindhoven, Heracles karşısında sürprize izin vermedi

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Hollanda Eredivisie'nin 2. hafta mücadelesinde Peter Bosz'un ekibi PSV Eindhoven ile Erwin van de Looi'nin yönetimindeki Heracles karşı karşıya geldi.
Asito Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 3-1'lik skorla konuk takım PSV Eindhoven oldu.
3 GOLLE GELEN GALİBİYET
Kırmızı-beyazlıların gollerini; 52. dakikada kendi kalesine Ivan Mesik, 59. dakikada Johan Bakayoko ve 90. dakikada Couhaib Driouech attı.
Heracles'in tek golünü ise 5. dakikada Brian De Keersmaecker kaydetti.
PSV, PUANINI 6 YAPTI
Bu sonuçla birlikte son şampiyon PSV Eindhoven puanın 6'ya yükseltirken, Heracles 1 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Heracles deplasmanda Willem II ile karşılaşırken, PSV Eindhoven deplasmanda Almere City'ye konuk olacak.
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