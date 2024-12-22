PSV, Feyenoord'u üç golle yıktı
Haber Merkezi

Hollanda Eredivisie'nin 17. hafta mücadelesinde PSV ile Feyenoord karşı karşıya geldi.

Philips Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0'lık skorla kazandı.

PSV'ye galibiyeti getiren golleri 19'da Noa Lang, 27'de Luuk de Jong ve 63'te Malik Tillman kaydetti.

PSV, EN YAKIN RAKİBİNE 6 PUAN FARK ATTI

PSV, bu galibiyetin ardından puanını 45'e yükselterek en yakın rakibi Ajax'a 6 puan fark atarak liderlik koltuğunda yer almaya devam etti. Feyenoord, 35 puanda kaldı.

Hollanda Eredivisie'nin bir sonraki maçında PSV, AZ Alkmaar'ı konuk edecek. Feyenoord, Utrecht'i ağırlayacak.

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Emre Çalışkan
Editor