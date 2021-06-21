PSV-Galatasaray maçında 35 bin seyirci olacak

PSV-Galatasaray maçında 35 bin seyirci olacak

PSV Eindhoven, Galatasaray maçında 35 bin futbolseverin tribünde bulunmasına izin verileceğini duyurdu.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi PSV Eindhoven, 21 Temmuz günü Hollanda'da oynanacak maç öncesinde bir açıklama yaptı.

35 BİN SEYİRCİ STADYUMDA OLACAK

PSV, Galatasaray'la oynayacakları Şampiyonlar Ligi ön eleme ve PAOK ile oynayacakları hazırlık maçında 35 bin taraftarın stadyumda yer alacağını açıkladı.



