PSV, ligde ilk puan kaybını Utrecht deplasmanında aldı

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Hollanda Ligi'nin 18. hafta mücadelesinde Utrecht ile PSV Eindhoven karşı karşıya geldi.
Stadion Galgenwaard'da oynanan müsabakada kazanan çıkmadı ve maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
PSV, 7. dakikada Johan Bakayoko ile öne geçti. Utrecht bu gole 53. dakikada Othman Boussaid ile cevap verdi.
PSV, ilk kez puan kaybetti
Hollanda Ligi'nde fırtına gibi esen PSV, bu sonuçla birlikte 18. maçta ilk kez puan kaybı yaşadı.
PSV 52 puana yükselirken, Utrecht puanını 19 yaptı.
Hollanda Ligi'nin bir sonraki haftasında PSV Eindhoven sahasında Almere ile karşı karşıya gelecek. Utrecht, Excelsior deplasmanına gidecek.
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