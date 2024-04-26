PSV'den 8 gollü çılgın galibiyet Eredivisie'nin 31. haftasında lider PSV, konuk olduğu Heerenveen'i 8-0 mağlup etti.

ensonhaber.com

Hollanda Eredivisie'nin 31. haftasında Heerenveen, PSV'yi ağırladı.

Konuk ekip mücadeleyi 8-0 gibi farklı bir skorla kazanmayı başardı.

PSV'ye galibiyeti getiren golleri 7 ve 30. dakikalarda Guus Til, 9 ve 11. dakikalarda Max Tillman, 44. dakikada Joey Veerman, 52. dakikada Johan Bakayoko, 71. dakikada Luuk de Jong ile 83. dakikada Patrick van Aanholt kaydetti.

Şampiyonluğunu ilan edebilir

Bu sonuçla puanını 84'e yükselterek liderliğini devam ettiren PSV, ligdeki bir sonraki maçında Sparta Rotterdam deplasmanına gidecek ve kazanması durumunda şampiyonluğunuilan edecek.

36 puanda kalan Heerenveen ise deplasmanda Almere City ile karşılaşacak.