Queretaro-Atlas maçında büyük olay: Ölü ve yaralılar var

Queretaro-Atlas maçında büyük olay: Ölü ve yaralılar var

Meksika Ligi'nde oynanan Queretaro-Atlas maçı, iki takım taraftarları arasında çıkan kavga nedeniyle yarıda kalırken olayda ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.

Meksika Ligi'nde oynanan Queretaro-Atlas maçı çıkan olaylar sebebiyle yarıda kaldı.

Karşılaşmanın 63. dakikasında ev sahibi taraftarların Atlas taraftarına saldırması üzerine olaylar çıktı.

Taraftarların birçoğunun rakip takım taraftarlarını yaralamak için silah kullandığı görüldü.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Olaylarla ilgili sosyal medyada paylaşılan fotoğraf ve videolar çok konuşuldu.

Meksika basınına göre olaylarda en az 17 kişi öldü, 22 kişi yaralandı. Çeşitli kaynaklarda hayatını kaybedenlerin de olduğu belirtilse de henüz resmi bir açıklama yapılmadı.