Euro
15.58
-0.43%
Dolar
14.21
0.71%
Altın
899.24
2.28%
Borsa
1991
-1.61%
Bitcoin
558.070
-0.42%
BTXN Coin
38.23
1.29%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Hafif yağmur 8 C

    Queretaro-Atlas maçında büyük olay: Ölü ve yaralılar var

    Meksika Ligi'nde oynanan Queretaro-Atlas maçı, iki takım taraftarları arasında çıkan kavga nedeniyle yarıda kalırken olayda ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 06.03.2022 - 12:35
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Queretaro-Atlas maçında büyük olay: Ölü ve yaralılar var

    Meksika Ligi'nde oynanan Queretaro-Atlas maçı çıkan olaylar sebebiyle yarıda kaldı.

    Karşılaşmanın 63. dakikasında ev sahibi taraftarların Atlas taraftarına saldırması üzerine olaylar çıktı.

    Taraftarların birçoğunun rakip takım taraftarlarını yaralamak için silah kullandığı görüldü.

    Queretaro-Atlas maçında büyük olay: Ölü ve yaralılar var #1

    ÖLÜ VE YARALILAR VAR

    Olaylarla ilgili sosyal medyada paylaşılan fotoğraf ve videolar çok konuşuldu.

    Meksika basınına göre olaylarda en az 17 kişi öldü, 22 kişi yaralandı. Çeşitli kaynaklarda hayatını kaybedenlerin de olduğu belirtilse de henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

    Queretaro-Atlas maçında büyük olay: Ölü ve yaralılar var #2

    Queretaro-Atlas maçında büyük olay: Ölü ve yaralılar var #3

    Queretaro-Atlas maçında büyük olay: Ölü ve yaralılar var #4

    Queretaro-Atlas maçında büyük olay: Ölü ve yaralılar var #5


    İlginizi Çekebilir

    EGM 3 bin bekçi alımı başvuruları başladı mı? 2022 Bekçi alımı tarihleri belli mi?
    Gündem

    EGM 3 bin bekçi alımı başvuruları başladı mı? 2022 Bekçi alımı tarihleri belli mi?

    Skorbüt nedir
    İpucu

    Skorbüt nedir

    Ücretsiz Borsa Takip Uygulaması ile Anlık İşlemler
    Meta Trader

    Ücretsiz Borsa Takip Uygulaması ile Anlık İşlemler

    Görüş Bildir