Petrol
121.78
1.00%
Euro
18.4935
2.89%
Dolar
17.1861
2.58%
Altın
1.021
2.39%
Borsa
2618
-1.14%
Bitcoin
519.315
4.44%
BTXN Coin
11.06
-2.03%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 24 C

    Radamel Falcao, bir yıl daha Rayo Vallecano'da

    İspanya Ligi takımlarından Rayo Vallecano, Galatasaray'ın eski oyuncusu Radamel Falcao ile bir yıl daha yola devam edeceklerini açıkladı.
    • 08.06.2022 - 14:25
    • Güncelleme : 08.06.2022 - 14:54
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Radamel Falcao, bir yıl daha Rayo Vallecano'da

    İspanya La Liga Santander ekiplerinden Rayo Vallecano'da forma giyen Galatasaraylı eski oyuncu Radamel Falcao, bir yıl daha takımda kalacak.

    "Falcao gelecek sezon da bizim olacak"

    EFE'ye konuşan Rayo Vallecano sportif direktörü David Cobeño, "Falcao gelecek sezon da bizim olacak ve resmi açıklama birkaç gün içinde yapılacak. Sözleşmesinde bir madde vardı ve bir yıl daha bizimle olacak. Falcao bize çok yardımcı oldu." dedi.

    Radamel Falcao, bir yıl daha Rayo Vallecano da #1

    28 maçta 6 gol

    İspanyol ekibiyle 28 maça çıkan Falcao, 6 gol ile oynadı.

    Öte yandan, 2019-2021 yılları arasında Galatasaray'da forma giyen 36 yaşındaki golcü oyuncu, çıktığı 43 maçta 20 gol ve 3 asist kaydetti.

    Bilindiği üzere, sarı-kırmızılı takımdan yıllık net 5 milyon euro kazanan Falcao, yaşadığı sık sık sakatlıklar nedeniyle takımdan ayrılmıştı.


    İlginizi Çekebilir

    Sultangazi’de yol verme kavgası: Öldüresiye dövdüler
    3. Sayfa

    Sultangazi’de yol verme kavgası: Öldüresiye dövdüler

    Şişli'de yolda yürürken telefonunu çaldırdı
    3. Sayfa

    Şişli'de yolda yürürken telefonunu çaldırdı

    Elektrikli araba devi hisseleri için alım zamanı!
    Tesla

    Elektrikli araba devi hisseleri için alım zamanı!

    Görüş Bildir