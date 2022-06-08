Radamel Falcao, bir yıl daha Rayo Vallecano'da

İspanya Ligi takımlarından Rayo Vallecano, Galatasaray'ın eski oyuncusu Radamel Falcao ile bir yıl daha yola devam edeceklerini açıkladı.

İspanya La Liga Santander ekiplerinden Rayo Vallecano'da forma giyen Galatasaraylı eski oyuncu Radamel Falcao, bir yıl daha takımda kalacak.

"Falcao gelecek sezon da bizim olacak"

EFE'ye konuşan Rayo Vallecano sportif direktörü David Cobeño, "Falcao gelecek sezon da bizim olacak ve resmi açıklama birkaç gün içinde yapılacak. Sözleşmesinde bir madde vardı ve bir yıl daha bizimle olacak. Falcao bize çok yardımcı oldu." dedi.

28 maçta 6 gol

İspanyol ekibiyle 28 maça çıkan Falcao, 6 gol ile oynadı.

Öte yandan, 2019-2021 yılları arasında Galatasaray'da forma giyen 36 yaşındaki golcü oyuncu, çıktığı 43 maçta 20 gol ve 3 asist kaydetti.

Bilindiği üzere, sarı-kırmızılı takımdan yıllık net 5 milyon euro kazanan Falcao, yaşadığı sık sık sakatlıklar nedeniyle takımdan ayrılmıştı.