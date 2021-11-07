Radamel Falcao golünü attı, sakatlandı

İspanya La Liga'da Real Madrid ile karşılaşan Rayo Vallecano'da Radamel Falcao maça damga vurdu. 12 dakika forma giyebilen Kolombiyalı golünü atsa da sakatlanarak oyundan çıktı.

İspanya La Liga'nın 13. haftasında Real Madrid ile Rayo Vallecano karşı karşıya geldi.

Santiago Bernabeu'da oynanan mücadeleyi Real Madrid 2-1'lik skorla kazandı. Real'e galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Kroos ve 38. dakikada Karim Benzema kaydetti.

FALCAO YİNE ATTI, SAKATLANDI

Konuk ekip Rayo Vallecano'nun tek golü ise 76. dakikada Falcao'dan geldi. Kolombiyalı yıldız, 69. dakikada dahil olduğu maçta, 76. dakikada fileleri buldu, 81. dakikada ise sakatlanarak kenara geldi.

Öte yandan tecrübeli futbolcu bu sezon ligde 8. maçında 5. golüne imza attı.



