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    Radamel Falcao haftanın golcüsü seçildi

    Radamel Falcao haftanın golcüsü seçildi

    La Liga'da oynadığı 3 maçta 3 gol atan Radamel Falcao, bu hafta da haftanın golcüsü seçildi.
    • Haber Merkezi
    • 28.09.2021 - 14:32
    • Güncelleme : 28.09.2021 - 15:11
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    Galatasaray'da istenilen performansı gösteremeyen Radamel Falcao, İspanya'da oynadığı futbolla alkışları topladı.

    Sarı-kırmızılı takımdaki günlerini genelde sakatlığı nedeniyle tribünde geçiren ve Galatasaray'ın en sıkı takipçisi olan Kolombiyalı, yeni takımında harikalar yaratmaya devam ediyor.

    Falcao, ilk 11'de başladığı 3-1'lik kazanılan Cadiz maçında da golünü atmayı başardı.

    Radamel Falcao haftanın golcüsü seçildi #1

    3 MAÇTA 3 GOL

    Rayo, Vallecano formasıyla çıktığı ilk 3 karşılaşmada 80 dakika içinde 3 gol atarken takımı da bu süreçte 3 galibiyet elde etti.

    Radamel Falcao haftanın golcüsü seçildi #2

    "NUMARA MI YAPIYORDU?"

    Falcao'nun bu performansı 15 milyon euro ile İstanbul'dan ayrılan sarı-kırmızılıları oldukça şaşırtırken "Sakat mıydı yoksa oynamamak için numara mı yaptı?" sorularını da beraberinde getirdi.

    Radamel Falcao haftanın golcüsü seçildi #3

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