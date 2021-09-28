Radamel Falcao haftanın golcüsü seçildi

La Liga'da oynadığı 3 maçta 3 gol atan Radamel Falcao, bu hafta da haftanın golcüsü seçildi.

Galatasaray'da istenilen performansı gösteremeyen Radamel Falcao, İspanya'da oynadığı futbolla alkışları topladı.

Sarı-kırmızılı takımdaki günlerini genelde sakatlığı nedeniyle tribünde geçiren ve Galatasaray'ın en sıkı takipçisi olan Kolombiyalı, yeni takımında harikalar yaratmaya devam ediyor.

Falcao, ilk 11'de başladığı 3-1'lik kazanılan Cadiz maçında da golünü atmayı başardı.

3 MAÇTA 3 GOL

Rayo, Vallecano formasıyla çıktığı ilk 3 karşılaşmada 80 dakika içinde 3 gol atarken takımı da bu süreçte 3 galibiyet elde etti.

"NUMARA MI YAPIYORDU?"

Falcao'nun bu performansı 15 milyon euro ile İstanbul'dan ayrılan sarı-kırmızılıları oldukça şaşırtırken "Sakat mıydı yoksa oynamamak için numara mı yaptı?" sorularını da beraberinde getirdi.