Radamel Falcao kondisyoner eşliğinde çalıştı

Galatasaray Kulübü, bugünkü idman raporunu açıkladı. Sarı-kırmızılı ekip, Ryan Babel ile Radamel Falcao'nun kondisyonerler eşliğinde saha çalışması yaptığını duyurdu.

Darıca Gençlerbirliği'ni 1-0 yenerek Türkiye Kupası'nda son 16'ya yükselen Galatasaray, gözünü lige çevirdi.

Cuma günü deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek olan sarı-kırmızılılarda hazırlıklar sürüyor.

Bugün gerçekleştirilen antrenmandan notlar paylaşan kulüp, sakatlığı sebebiyle uzun süredir sahalardan uzak olan Radamel Falcao hakkında da bilgi verdi.

Yapılan açıklama şu şekilde:

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig’in 13. haftasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maç öncesi çalışmalarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmanda dün akşamki Türkiye Kupası karşılaşmasında tam süre alan oyuncular yenilenme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise antrenmana ısınma hareketleri ile başladı.

Antrenmanın ana bölümünde hedefsiz ve hedefli pozisyon oyunları üzerinde duruldu. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Marcelo Saracchi antrenmanda takımla birlikte çalışmalara katıldı.

FALCAO'YLA BABEL KONDİSYONER EŞLİĞİNDE ÇALIŞTI

Ryan Babel ve Radamel Falcao, kondisyonerler eşliğinde saha çalışması yaptı.

Takımımız, Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın saat 17.30’da Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

BU HAFTA DA YOK

Sakatlığı sebebiyle 2 sezondur birçok maç kaçıran Kolombiyalı forvetin, Fatih Karagümrük karşılaşmasında da forma giyemeyeceği öğrenildi.