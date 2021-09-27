Radamel Falcao'ya İspanya'da övgü dolu sözler

3 maçta 3 gol atarak La Liga'ya harika bir geri dönüş yapan Falcao'ya, takım arkadaşları ve hocasından övgü geldi. İspanyollar "Onunla her şey kolaylaşıyor" diyerek memnuniyetlerini dile getirdi.

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Rayo Vallecano'daki 3. maçında 3. golünü atan Radamel Falcao'ya, takım arkadaşları ve hocası övgü dolu sözler kullandı.

İspanyol ekibinin hocası Iraola, Cadiz maçı sonu yaptığı açıklamada Kolombiyalı golcüye, "Yaz boyunca birçok ismin adı geçti ve kimin geleceğini bilemiyorduk. Falcao çok büyük bir istekle bize katıldı, çabuk adapte olmak ve takıma çok yardımcı olmak istiyor. Ondan bir şey istediğimizde bize çok şey kazandırıyor. Goller atması mutluluk verici." diye konuştu.





"ONUNLA HER ŞEY KOLAYLAŞIYOR"

Takımın sağ beki Ivan Balliu ise Kolombiyalı yıldızla ilgili, "Falcao ile her şey kolaylaşıyor. Onu gol atacağı noktaya koymanız yeterli, doğru yerdeyse topu içeri gönderiyor. Böyle bir oyuncuya sahip olduğumuz için çok şanslıyız." açıklamasını yaptı.





"ÇOK MÜTEVAZI"

Rayo Vallecano'nun sağ kanat oyuncularından Isi Palazon ise Falcao'yla birlikte oynamanın kendisi için rüya gibi olduğunu belirterek, "Alt liglerden geliyorum ve Falcao'nun Atletico Madrid ile UEFA Avrupa Ligi'ni kazandığı günleri hatırlıyorum. Çok iyi bir takım arkadaşı ve çok mütevazı, en çok da bu kadar mütevazı olması beni şaşırttı." sözlerini kullandı.



