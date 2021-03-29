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    Rafinha, Gremio'ya transfer oldu

    35 yaşındaki futbolcu Rafinha'nın, Brezilya takımlarından Gremio'ya transfer olduğu duyuruldu.
    • Haber Merkezi
    • 29.03.2021 - 14:41
    • Güncelleme : 29.03.2021 - 14:47
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    Rafinha, Gremio'ya transfer oldu

    Brezilya ekibi Gremio, Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla yollarını ayıran sağ bek Rafinha'yı kadrosuna kattı.

    KARİYERİ PARLAK

    Kulüpten yapılan açıklamada, 35 yaşındaki Brezilyalı futbolcu ile 2021 yılı sonuna kadar geçerli sözleşme imzalandığı belirtildi.

    Rafinha, daha önce Bayern Münih'in yanı sıra Coritiba, Schalke 04, Genoa ve Flamengo takımlarında forma giydi.

    Ağustos 2020'de Olympiakos ile 2 yıllık anlaşmaya varan Brezilyalı oyuncu, geçen ay karşılıklı anlaşma yoluyla sözleşmesini feshetmişti.

    Rafinha, Gremio ya transfer oldu #1

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