Ralf Rangnick, Manchester United ile yollarını ayırdı

İngiliz devi Manchester United'ın teknik direktörü Ralf Rangnick, mevcut görevinden ayrıldığını açıkladı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, bu sezonu 58 puanla 6. sırada tamamladı.

Diğer yandan teknik direktörlük konusunda bu sezon sıkıntılar yaşayan Manchester United, Gunnar Solskjaer'in görevine son verilmesinin ardından hem danışmanlık hem de geçici teknik direktörlük görevine Ralf Rangnick'i getirmişti.

Erik ten Hag ile sözleşme imzalanmıştı

Ayrıca Kırmızı Şeytanlar, önümüzdeki sezon için de Ajax'ın başarılı teknik direktörü Erik ten Hag ile 2025 sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı açıklamıştı.

Ralf Rangnick, görevinden ayrıldı

Manchester United'in mevcut teknik direktörü olan Ralf Rangnick, görevinden ayrıldığını resmen açıkladı.

S portif danışmanlık görevine devam edecek

Takımdaki sportif danışmanlık görevine devam edecek olan Rangnick, görevinden Avusturya Milli Takımı'na daha fazla odaklanmak için ayrıldığını duyurdu.

Avusturya ile sözleşmesi uzayabilir

63 yaşındaki teknik adam, Avusturya ile 2 yıllık anlaşma imzalamıştı. Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılım hakkı elde ederse sözleşmesinin 2 yıl daha otomatik olarak uzayacağı ifade edilmişti.

29 müsabakada takımının başındaydı

Manchester United'ın teknik direktörü olarak 29 müsabakada takımın başında olan Rangnick, 11 galibiyet 9 beraberlik ve 9 mağlubiyetle sezonu tamamladı.



