Petrol
108.43
-4.18%
Euro
15.84
-0.07%
Dolar
14.61
0.04%
Altın
927.09
0.00%
Borsa
2475
0.61%
Bitcoin
611.999
5.41%
BTXN Coin
31.30
-2.64%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Bulutlu 9 C

    Ralf Rangnick'in reçetesi: Her mevkiye transfer

    Sezon sonuna kadar Manchester United'ın teknik direktörlüğünü yapacak olan Ralf Rangnick, kadro hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 19.04.2022 - 17:03
    • Güncelleme : 19.04.2022 - 17:37
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ralf Rangnick'in reçetesi: Her mevkiye transfer

    Manchester United'da sezon sonuna kadar teknik direktörlük, sonrasında ise danışmanlık görevi üstlenecek olan Ralf Rangnick, takımın gelecek sezon için duyduğu ihtiyaçları vurguladı.

    Yeni teknik direktörün önemini vurgu yapan Rangnick, "Yeni teknik adamın belli olmasıyla beraber takıma katılacak isimler de netleşecektir. Teknik direktörün ne tarz bir oyun anlayışı tercih edeceği de oyuncu transferinde önemli olacak." dedi.

    Sözlerine devam eden Alman çalıştırıcı, "Yönetime daha önce bazı futbolcu önerilerinde bulundum. Kulüp yönetimi o isimlerle ilgilenip ilgilenmeyeceğinin kararını verecektir. Ancak takımın genel bir yeniden yapılanmaya ihtiyacı var. 3-4 transfer yeterli olmaz." ifadelerini kullandı.

    Ralf Rangnick in reçetesi: Her mevkiye transfer #1

    "Her mevkiye bir transfer"

    Hemen hemen her pozisyonun geliştirilmesi gerektiğini söyleyen Rangnick, "Kaleci hariç, her mevkiiyi geliştirmemiz gerekli. Bizim takıma güç katacak isimlere ihtiyacımız var." diyerek sözlerini noktaladı.

    Manchester United, bu sezon Ralf Rangnick yönetiminde çıktığı 23 resmi maçta 10 galibiyet 8 beraberlik 5 mağlubiyet aldı.

    Ralf Rangnick in reçetesi: Her mevkiye transfer #2


    İlginizi Çekebilir

    ÖTV sonrası fiyat indirimi beklenen telefonlar
    Teknoloji

    ÖTV sonrası fiyat indirimi beklenen telefonlar

    Saç Dökülmesini önlemenin 4 mucize yolu
    Kadın ve kadın

    Saç Dökülmesini önlemenin 4 mucize yolu

    Beyaz Saray'da Paskalya etkinliği düzenlendi
    Dünya

    Beyaz Saray'da Paskalya etkinliği düzenlendi

    Görüş Bildir