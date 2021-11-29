Ralf Rangnick'in Ronaldo yorumu gündemde

Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın yeni menajeri Ralf Rangnick'in, henüz daha 2016'da Cristiano Ronaldo için "Oynamak için çok yaşlı" yorumu gündeme geldi.

Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın menajeri Ralf Rangnick'in, takıma nasıl bir etki yapacağı merak konusuyken 2016'da yaptığı Cristiano Ronaldo değerlendirmesi gündeme geldi.

Rangnick'in bu sözlerine göre hareket edip etmeyeceği merak konusu...

“OYNAMAK İÇİN ÇOK YAŞLI”

Rangnick, 2016'da henüz 30 yaşındaki Cristiano Ronaldo'nun ‘oynamak için çok yaşlı’ olduğunu belirtmişti. Şimdi ise Manchester United'ın yıldızı 36 yaşında ve Rangnick'in planlarında nasıl bir rol alacağı merak edilmekte.

Sezon sonunda Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı elde edilemezse takımdan ayrılacağı iddiaları gündeme gelen Cristiano Ronaldo'nun devre arasında da takımdan ayrılma ihtimalinin bulunduğu ifade ediliyor.