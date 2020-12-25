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Ramon Motta 32 yaşında futbolu bıraktı

Ramon Motta 32 yaşında futbolu bıraktı

Beşiktaş'ın eski sol beki Ramon Motta, yeşil sahalara veda etti. Brezilyalı futbolcu son olarak Vasco da Gama'da forma giyiyordu.