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    Ramon Motta 32 yaşında futbolu bıraktı

    Beşiktaş'ın eski sol beki Ramon Motta, yeşil sahalara veda etti. Brezilyalı futbolcu son olarak Vasco da Gama'da forma giyiyordu.
    • Haber Merkezi
    • 25.12.2020 - 09:46
    • Güncelleme : 25.12.2020 - 10:25
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    Ramon Motta 32 yaşında futbolu bıraktı

    2013-2016 yılları arasında Beşiktaş forması giyen Ramon Motta, emeklilik kararı aldı.

    Son olarak Brezilya'nın Vasco da Gama takımında oynayan 32 yaşındaki oyuncu, yeşil sahalara veda ettiğini açıkladı.

    Beşiktaşlı futbolcular, Motta'nın bu açıklaması üzerine Instagram'dan bir video paylaşarak, Brezilyalı isme bundan sonraki hayatında başarılar diledi.

    CLUB BRUGGE'A JENERİKLİK GOL ATMIŞTI

    Siyah-beyazlıların eski futbolcusu, özellikle Club Brugge'e attığı golle hafızalara kazınmıştı.

    Motta'nın Club Brugge'a attığı gol - İZLE

    Ramon Motta 32 yaşında futbolu bıraktı #1

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