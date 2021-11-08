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    Ramos'un menajeri Rene: Sergio, ayrılmayı düşünmüyor

    Segio Ramos'un kardeşi ve aynı zamanda menajeri olan Rene, "Sergio Ramos emekli olmayı veya sözleşmesini feshetmeyi planlamıyor" ifadelerini kullandı.
    • Haber Merkezi
    • 08.11.2021 - 16:16
    • Güncelleme : 08.11.2021 - 16:27
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    Ramos'un menajeri Rene: Sergio, ayrılmayı düşünmüyor

    Sakatlığı nedeniyle Ligue 1 devi Paris Saint Germain'de henüz resmi maça çıkmayan Sergio Ramos'un, takımdan ayrılacağı iddia edilmişti.

    Çıkan haberlerle ilgili Ramos'un kardeşi Rene, açıklamalarda bulundu.

    “OYNAYABİLECEĞİ ZAMAN OYNAYACAK”

    El Mundo'ya konuşan Segio Ramos'un kardeşi ve aynı zamanda menajeri olan Rene, "Sergio Ramos emekli olmayı veya sözleşmesini feshetmeyi planlamıyor. Sergio hakkında hiçbir şüphe yok. Bu fiziksel bir problem, oynayabileceği zaman oynayacak." dedi.

    Ramos un menajeri Rene: Sergio, ayrılmayı düşünmüyor #1

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