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- Ramos'un menajeri Rene: Sergio, ayrılmayı düşünmüyor
Ramos'un menajeri Rene: Sergio, ayrılmayı düşünmüyor
Segio Ramos'un kardeşi ve aynı zamanda menajeri olan Rene, "Sergio Ramos emekli olmayı veya sözleşmesini feshetmeyi planlamıyor" ifadelerini kullandı.
- Haber Merkezi
- 08.11.2021 - 16:16
- Güncelleme : 08.11.2021 - 16:27
Sakatlığı nedeniyle Ligue 1 devi Paris Saint Germain'de henüz resmi maça çıkmayan Sergio Ramos'un, takımdan ayrılacağı iddia edilmişti.
Çıkan haberlerle ilgili Ramos'un kardeşi Rene, açıklamalarda bulundu.
“OYNAYABİLECEĞİ ZAMAN OYNAYACAK”
El Mundo'ya konuşan Segio Ramos'un kardeşi ve aynı zamanda menajeri olan Rene, "Sergio Ramos emekli olmayı veya sözleşmesini feshetmeyi planlamıyor. Sergio hakkında hiçbir şüphe yok. Bu fiziksel bir problem, oynayabileceği zaman oynayacak." dedi.