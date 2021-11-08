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Ramos'un menajeri Rene: Sergio, ayrılmayı düşünmüyor

Ramos'un menajeri Rene: Sergio, ayrılmayı düşünmüyor

Segio Ramos'un kardeşi ve aynı zamanda menajeri olan Rene, "Sergio Ramos emekli olmayı veya sözleşmesini feshetmeyi planlamıyor" ifadelerini kullandı.