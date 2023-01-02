Rangers - Celtic derbisinde kazanan yok

İskoçya'nın en büyük maçı olan Rangers - Celtic karşılaşması 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

İskoçya'nın en büyük derbisi unvanına sahip olan maçta Rangers ile Celtic Ibrox Park'ta karşı karşıya geldi.

Old Firm derbisi olarak adlandırılan ve Rangers'ın ev sahipliğinde oynanan maçta kazanan çıkmadı ve mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi.

Celtic öne geçti, Rangers yakaladı

Celtic maçın henüz 5. dakikasında Maeda'nın kaydettiği golle ilk devreyi 1-0 önde kapattı.

Rangers, ikinci yarının hemen başında önce Ryan Kent ardından ise takım kaptanı James Tavernier'in ayağından bulduğu penaltı golüyle maçta 2-1 öne geçmeyi başardı.

Son sözü Furuhashi söyledi

Konuk ekip Celtic'te takımın bir diğer Japon oyuncusu Kyogo Furuhashi sahneye çıkarak maç skorunu belirleyen golü kaydetti ve dev mücadele 2-2 eşitlikle tamamlandı.

İki takım 1'er puanın sahibi oldu

Bu maçın ardından ev sahibi Rangers 46, lig lideri Celtic ise 55 puana yükselmeyi başardı. Ligin 21. haftasında ise Rangers, Dundee United deplasmanına konuk olacak. Celtic, sahasında Kilmarnock ile mücadele edecek.

Rıdvan forma giymedi

Rangers'ta forma giyen milli sol bek oyuncumuz Rıdvan Yılmaz ise sakatlığı nedeniyle bu dev maçta forma giyemedi.