Rangers, derbide Celtic'i devirdi

Haber Merkezi

İskoçya Premier Lig'in 30. hafta mücadelesinde Celtic ile Rangers karşı karşıya geldi.

Celtic Park'ta oynanan dev derbide kazanan 3-2'lik skorla konuk takım Rangers oldu.

RANGERS, 3 PUANI SON DAKİKALARDA ALDI

Maçın hemen başında, 4. dakikada Nicolas Raskin ile öne geçen Rangers, 37. dakikada Mohammed Diomande ile ilk yarıda farkı 2'ye çıkardı.

İlk yarı 2-0'lık Rangers üstünlüğüyle biterken ikinci yarıya etkili başlayan ev sahibi Celtic, Daizen Maeda ile 49. dakikada farkı bire indirdi.

Ardından Celtic'te sahneye çıkan Reo Hatate, dev derbide skoru eşitledi.

88. dakikada sahneye çıkan Hamza Igamane, dev derbide Rangers'a galibiyeti getirdi.

CELTIC, LİDERLİĞİNE DEVAM ETTİ

Bu sonuçla birlikte Rangers ise son 10 maçta 7. kez galip gelmiş oldu ve puanını 62'ye yükseltti.

Celtic ise ligde 2 maç aradan sonra yenildi fakat 75 puanla liderliğini sürdürdü.